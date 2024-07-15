ЦОДД призвал водителей быть внимательнее на дорогах из-за непогоды в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Водителей призвали быть внимательнее за рулем автомобиля из-за сильного дождя с грозой и ветра до 20 метров в секунду, который прогнозируется до вечера 15 июля в Москве. Об этом сообщает в своем телеграм-канале столичный департамент транспорта со ссылкой на ЦОДД.

Автомобилистов попросили избегать резких маневров, соблюдать скорость и дистанцию, а также не отвлекаться на телефон во время движения. Кроме того, водителям посоветовали не оставлять машины рядом с деревьями, а пешеходам порекомендовали не стоять около шатких конструкций.

"За ситуацией на дорогах следят Ситуационный центр и Дорожный патруль ЦОДД", – уточнили в департаменте.

Москвичей и гостей столицы предупредили о ливнях с грозой и порывистым ветром до 15 метров в секунду днем 15 июля. Непогода, по информации столичного главка МЧС, сохранится до конца суток. Из-за этого до 21:00 16 июля в городе объявили желтый уровень погодной опасности. Специалисты Гидрометцентра России указали, что погода в столичном регионе может быть потенциально опасна.

