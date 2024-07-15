Около 80% месячной нормы осадков выпало в Москве за последние несколько часов

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Почти 80% месячной нормы осадков выпало в нескольких районах Москвы за последние несколько часов. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Наибольшее количество осадков выпало в ЮАО, где зафиксировали 66 миллиметров, в ЮВАО – 48 миллиметров, а в ВАО – 34 миллиметра. По данным комплекса, водосточные сети выдержали основной объем ливней.

"Бригадами ГУП "Мосводосток" выполнялась оперативная работа по открытию водоприемных решеток для беспрепятственного пропуска дождевой воды. При необходимости применялась откачивающая техника", – сказано в сообщении.

В комплексе горхозяйства добавили, что 16 июля в Москве вновь ожидаются сверхинтенсивные осадки и сильные порывы ветра. В связи с этим жителей и гостей столицы попросили быть внимательнее на улице во время непогоды.

Между тем из-за непогоды в столице до 21:00 16 июля объявлен желтый уровень погодной опасности. ЦОДД рекомендовал автомобилистам избегать резких маневров, соблюдать скорость и дистанцию, а также не отвлекаться на телефон во время движения.

