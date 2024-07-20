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20 июля, 15:15

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Новости регионов: жители Краснодара вышли на протест из-за отключений электричества

Новости регионов: жители Краснодара вышли на протест из-за отключений электричества

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Краснодарцы протестуют из-за постоянных отключений электричества. Они вышли на улицу и перекрыли дорогу. Жители города регулярно остаются без электроэнергии по 12-15 часов в день. Дело в том, что из-за аномальной жары не выдерживает АЭС. К протестующим приехал мэр города Евгений Наумов и заявил, что, пока вопрос решается, он будет вместе с ними ждать включения света.

Тем временем улицы Благовещенска превратились в водохранилище. На город обрушился мощный ливень с грозой. Канализация не справлялась с большим потоком воды, поэтому коммунальные службы ведут очистку ливневок от мусора и веток.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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