Новости регионов: площадь лесных пожаров в Якутии за сутки сократилась на 25%

Площадь лесных пожаров в Якутии за сутки сократилась на 25%. По данным на 20 июля, площадь составляет около 680 тысяч гектаров. Самолеты Бе-200 продолжают работу: в сутки они выливают на пожары до 300 тонн воды.

В Туле один из трамваев сошел с рельсов. Это случилось недалеко от депо, из-за чего встали в затор все следующие за ним трамваи, которые ехали на маршруты. Кроме того, оборвались контактные провода.

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