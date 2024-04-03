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03 апреля, 21:30

Происшествия

"Безопасный город": в Москве мошенники обманом завладели недвижимостью пенсионерки

"Безопасный город": в Москве мошенники обманом завладели недвижимостью пенсионерки

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Мошенники обманным путем завладели тремя квартирами в Москве и загородным домом 84-летней пенсионерки. Двое аферистов, с которыми познакомилась женщина, предложили ей помочь с ремонтом в квартире, а позже даже подарить недвижимость.

Мошенники ей предоставили документы, выдав это за договор пожизненного содержания, поскольку пенсионерка жила одна и имела проблемы со здоровьем. Она подписала документы, не вчитываясь в формулировки, и тем самым лишилась своих квартир и загородного дома.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

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