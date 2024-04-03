Новости регионов: застрявшую на подтопленном острове собаку спасли в Ивановской области

В Ивановской области сотрудники МЧС спасли собаку, которая застряла на подтопленном острове и звала на помощь. Жительница ближайшей деревни рассказала, что жалобный лай слышался за несколько сотен метров. Спасатели прихватили с собой угощение, чтобы приманить пса. Собака сама пыталась залезть в лодку, а на берегу ее забрала местная жительница.

Талая вода затопила несколько районов Оренбурга. Из трех домов людей эвакуировали. Оказались затоплены участки дорог – в одном месте на выезде на трассу автомобилистам приходилось пробираться вплавь.

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