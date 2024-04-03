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03 апреля, 16:45

Происшествия

Новости регионов: электроподстанция загорелась в Подольске

Новости регионов: электроподстанция загорелась в Подольске

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На электроподстанции в подмосковном Подольске произошел пожар. Как сообщили в оперативных службах, площадь возгорания составила 20 "квадратов". К этой минуте пламя уже удалось потушить, а подача электроэнергии восстановлена в полном объеме.

Тем временем в оренбургском селе Краснохолм ввели режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. В зоне подтопления оказались порядка 400 придомовых территорий и более 40 домов. Спасатели помогают жителям собрать вещи и покинуть затопленные участки, перевозят в пункты временного размещения. Также на место отправили аэромобильную группировку МЧС, в том числе плавающие транспортеры.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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