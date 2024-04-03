Пожар произошел на пляже в парке имени Толстого в Химках

Возгорание произошло на пляже в парке имени Толстого в Химках, сообщили очевидцы.

На территории летнего бассейна воспламенились деревянные постройки. Из-за сильного ветра пламя быстро распространилось.

Ранее стало известно о пожаре в цеху предприятия "Электроизолит" в Хотькове в Сергиево-Посадском городском округе.

Сотрудникам МЧС удалось локализовать пожар на 150 квадратных метрах, спустя время ликвидировать открытое горение, а позже потушить его. Из горящего здания спасатели эвакуировали 10 человек.