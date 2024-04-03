Несколько микрорайонов Подольска оказались без электричества из-за аварии на подстанции

Масляный выключатель вышел из строя на подстанции рядом с железнодорожной станцией подмосковного Подольска, из-за чего несколько микрорайонов города на время оказались без света. Об этом сообщается в телеграм-канале местной администрации.

"По всем адресам электроэнергия уже поступила по резервной схеме. В течение часа специалисты переключат подачу на постоянный носитель", – добавили там.

Также администрация округа принесла жителям извинения за временные неудобства.

Ранее сообщалось, что специалисты восстановили электричество в жилых домах столичного района Царицыно, где ранее были повреждены кабельные линии. Инцидент произошел, когда сторонняя организация проводила строительные работы и повредила две кабельные линии напряжением 10 киловольт.