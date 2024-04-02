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02 апреля, 21:45

Происшествия

"Безопасный город": в Москве задержали угонщика, устроившего ДТП на Каширском шоссе

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Столичные полицейские задержали мужчину, который угнал машину и устроил ДТП на Каширском шоссе. Начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин рассказал, что в ходе погони правоохранители приняли меры к остановке автомобиля и задержали 26-летнего ранее судимого мужчину.

Установлено, что водитель находился в состоянии опьянения. На угнанной машине он успел совершить ДТП и скрылся. Автомобиль изъят и будет возвращен законному владельцу, сказал Васенин. Также задержанного арестовали на 11 суток.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

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