01 апреля, 21:35Происшествия
"Безопасный город": москвича задержали за драку в электричке
Сотрудники транспортной полиции задержали жителя столицы за драку в электропоезде. По данным правоохранителей, мужчине не понравилось замечание женщины, которая якобы попросила его убрать ноги с прохода. После этого он ее ударил. Врачи зафиксировали у пострадавшей перелом носа.
На допросе задержанный признался в содеянном и извинился. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью.
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