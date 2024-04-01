"Безопасный город": москвича задержали за драку в электричке

Сотрудники транспортной полиции задержали жителя столицы за драку в электропоезде. По данным правоохранителей, мужчине не понравилось замечание женщины, которая якобы попросила его убрать ноги с прохода. После этого он ее ударил. Врачи зафиксировали у пострадавшей перелом носа.

На допросе задержанный признался в содеянном и извинился. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью.

Подробнее – в программе "Безопасный город".