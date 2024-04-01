Запись в первый класс открылась в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Запись в первый класс открылась на портале mos.ru в Москве. Об этом сообщила пресс-служба департамента образования и науки Москвы.

По информации сайта мэра и правительства Москвы, направить заявку можно до 5 сентября. Для этого нужно зайти в каталог услуг, выбрать раздел "Образование" и в подразделе "Школа" нажать на "Запись в первый класс". При подаче заявления в онлайн-формате можно указать до трех образовательных учреждений: одна обязательно должна являться школой по территориальному принципу прикрепления, а две другие – по выбору.

Если же ребенок ходит на занятия в дошкольную группу и планирует идти в первый класс в эту же школу, то подавать заявку не нужно, так как его переход будет оформлен автоматически.

Ранее стало известно, что записать ребенка в школу родители могут на едином портале госуслуг либо на соответствующем региональном портале. Кроме того, можно подать заявление и необходимые документы лично в школу или направить их заказным письмом с уведомлением о вручении.

В первую волну приема будет доступна запись детей, проживающих на территории, закрепленной за школой. Также в этот период подают заявления те, кто имеет право внеочередного, первоочередного и преимущественного приема на обучение. Уведомление о зачислении придет в личный кабинет на портале госуслуг и на указанный в заявлении о приеме почтовый или электронный адрес.

