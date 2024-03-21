Приемная кампания в первый класс стартует в России не позднее 1 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Запись детей в первый класс начнется в России не позднее 1 апреля, сообщает пресс-служба министерства просвещения РФ.

Записать ребенка в школу родители могут на едином портале госуслуг либо на соответствующем региональном портале. Кроме того, можно подать заявление и необходимые документы лично в школу или направить их заказным письмом с уведомлением о вручении.

В первую волну приема будет доступна запись детей, проживающих на территории, закрепленной за школой. Также в этот период подают заявления те, кто имеет право внеочередного, первоочередного и преимущественного приема на обучение.

Записать ребенка в школу рядом с домом или в ту, где уже учится его брат или сестра, можно до 30 июня. В любую другую школу можно будет подать заявление с 6 июля по 5 сентября. Решение о зачислении примут в течение трех рабочих дней после завершения приема.

Уведомление о зачислении придет в личный кабинет на портале госуслуг и на указанный в заявлении о приеме почтовый или электронный адрес. В школу не по месту регистрации ребенка зачислят, если там останутся свободные места.

В феврале прием заявок для участия во вступительных испытаниях открыл Всероссийский центр для слепых обучающихся, которые проявили выдающиеся академические способности.

Целью является создание условий, при которых дети, независимо от особенностей здоровья, могли бы учиться и реализовывать свои таланты. Кроме обучения по школьной программе, в центре ученики также могут определиться с будущей профессией. Сейчас открылся прием заявок на обучение в новом учебном году, по результатам двухэтапных вступительных испытаний восемь талантливых ребят из разных регионов РФ будут зачислены в центр.

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