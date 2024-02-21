Всероссийский центр для одаренных незрячих детей открыл набор на новый учебный год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Всероссийский центр для слепых обучающихся, которые проявили выдающиеся академические способности, открыл в Москве прием заявок для участия во вступительных испытаниях. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра по вопросам соцразвития Анастасию Ракову.

По ее словам, целью является создание условий, при которых дети, независимо от особенностей здоровья, могли бы учиться и реализовывать свои таланты. В Москве уже больше двух лет работает центр федерального значения, в котором одаренные незрячие школьники достигают своих первых успехов в мире науки, сказала она.

Кроме обучения по школьной программе, указала Ракова, в центре ученики также могут определиться с будущей профессией. Сейчас открылся прием заявок на обучение в новом учебном году, по результатам двухэтапных вступительных испытаний восемь талантливых ребят из разных регионов РФ будут зачислены в центр, заключила заммэра.

Отмечается, что порядок приема в учебное заведение на очную форму в 6-й класс регламентирован, он проводится на конкурсной основе. Для отбора используется специальная оценочная процедура, которую разработал федеральный Институт коррекционной педагогики. Из-за особенностей организации обучения класс рассчитан на восемь человек.

Отбор учеников проводится в два этапа. Первый – онлайн-тестирование, проходящее одновременно для всех субъектов страны с учетом часовых поясов. Накануне экзамена регионы получают набранные плоскопечатным шрифтом материалы. В июне пройдет второй этап – онлайн-собеседование. За каждое испытание ребята получают баллы, на основании которых и принимается решение о зачислении.

По итогам вступительных испытаний 2023 года в центр приняли восемь школьников – из Хабаровского и Красноярского края, Нижегородской, Рязанской, Оренбургской областей и Москвы. За время обучения в центре дети уже показали свои первые успехи. Так, среди обучающихся есть призеры и победители муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе, русскому языку, английскому языку, географии и истории, а также Московской олимпиады школьников по истории и по экологии. В 7-м классе ребята начали изучать второй иностранный язык – итальянский.

Помимо учебы, ребята участвуют в спортивных, творческих, музыкальных проектах и конкурсах. Например, в 2023 году школьники каждую субботу приходили на занятия по актерскому мастерству в Центре социальной интеграции Дианы Гурцкая. В конце года ученики представили отчетный спектакль. Также школьники центра стали лауреатами Международного проекта фестивалей-конкурсов культуры, искусства, науки и образования "София – Русь" в номинации "Вокал".

Информация о центре, порядке конкурсного отбора и его сроках опубликована на официальном портале школы-интерната № 1 для обучения и реабилитации слепых.

Ранее в пресс-службе столичного департамента труда и соцзащиты населения рассказали, что московская система образования дает возможность всем детям осваивать учебные дисциплины. Дефектолог школы-интерната № 1 Анастасия Днепровская сказала, что в учебном заведении поддерживают родителей, чтобы те не пытались исправить ребенка и научились любить его с особенностями. Она считает, что слепые дети отзывчивые и добрые, но им нужно помочь жить в мире зрячих людей.

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