СК РФ проверит певицу Manizha после ее слов о теракте в "Крокусе" – Mash

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Следственный комитет России проверит российскую исполнительницу Manizha по статье об оправдании терроризма после того, как она опубликовала в соцсетях пост о теракте в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

В своей публикации певица, высказываясь о трагедии в "Крокус Сити Холле", назвала задержание подозреваемых в совершении теракта "публичной пыткой". Кроме того, гражданка Таджикистана заявила, что террористы не имеют национальности и в любой ситуации нужно "оставаться людьми".

В результате соучредитель Фонда защиты национального и исторического наследства Александр Карабанов решил отправить запрос председателю СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой проверить исполнительницу, которая уехала из страны. При этом в своем письме он уточнил, что при наличии доказательств, подтверждающих ее вину, певицу стоит привлечь к ответственности.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта, когда вооруженные люди открыли стрельбу по посетителям, а затем устроили пожар. В результате 144 человека погибли, еще 551 пострадал.

Силовики задержали 11 человек, включая четверых нападавших. Непосредственных обвиняемых в теракте отправили в СИЗО до 22 мая. Затем суд арестовал еще троих фигурантов дела, а спустя время заключил под стражу восьмого и девятого подозреваемых.

