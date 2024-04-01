МИД РФ неизвестно о якобы передаче Ираном данных о подготовке теракта в "Крокусе"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Министерство иностранных дел России не обладает информацией, что Иран якобы передал РФ данные о подготовке теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на специального представителя президента РФ по Афганистану, директора второго департамента Азии МИД Замира Кабулова.

"Ничего такого мне неизвестно", – сказал он.

Ранее в издании Reuters заявляли, что Тегеран якобы предупреждал Москву о возможной крупной операции террористов. Конкретной цели и времени атаки в сообщении не было, рассказывали они.

По данным журналистов, информация была получена во время допросов задержанных в связи со смертельными взрывами в Иране и передана в РФ за несколько дней до атаки. В частности, речь шла про взрыв во время траурного шествия в городе Керман в начале января. Тогда погибли как минимум 103 человека. Кроме того, по данным источника издания, представители страны якобы обсуждали с Таджикистаном вопросы безопасности.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта, когда неизвестные открыли стрельбу по посетителям, а потом подожгли здание. В результате 144 человека погибли, еще 551 пострадал.

Сотрудники правоохранительных органов задержали 11 человек, включая четверых нападавших. Последних отправили в СИЗО до 22 мая, затем суд арестовал еще троих фигурантов дела, а позднее заключил под стражу восьмого и девятого подозреваемых.