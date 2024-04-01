Правительство Амурской области окажет семьям погибших горняков материальную помощь

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Семьям 13 погибших горняков, которые оказались заблокированными под землей на руднике "Пионер", будет оказана вся необходимая материальная помощь. Об этом сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов в своем телеграм-канале.

По его словам, средства будут выделены из резервного фонда регионального правительства. Кроме того, Орлов в связи с завершением поисковой операции поблагодарил всех спасателей, которые с риском для жизни пытались найти горняков на руднике.

"Уверен, специалисты сделали все, что было в их силах", – заявил он.

Также губернатор Амурской области рассказал, что многие российские регионы оказали помощь в спасательной операции. Отдельную благодарность он выразил специалистам из Кузбасса и губернатору Кемеровской области Сергею Цивилеву.

Ранее стало известно, что спасательная операция на руднике "Пионер" официально прекращена. Причиной стал риск повторного обвала горных пород в объеме более 200 тысяч кубических метров и затопления. При этом в АО "Покровский рудник" уточнили, что шахта заполнена до +85 горизонта, а выше этой отметки горняков не нашли.

В компании пообещали оказать поддержку их близким. Так, каждому члену семьи с 1 апреля предоставят единовременную выплату годового дохода горняка и будут перечислять ежемесячное пособие на детей в размере одного среднемесячного заработка до достижения ими 18-летия. Также им направят единовременные пособия от подрядчика, страховой компании, правительства и все положенные выплаты от Фонда соцстрахования и Соцфонда РФ.

Обвал горных пород на руднике произошел 18 марта, из-за чего 13 человек оказались заблокированными под землей. Начальник регионального главка МЧС РФ Игорь Смирнов уточнил, что после бурения трех скважин специалисты обнаружили везде лишь воду или лед.

Следователи завели уголовное дело, в рамках которого задержали управляющего директора рудника. Его подозревают в нарушении требований безопасности. 27 марта ему предъявили обвинение и арестовали.

