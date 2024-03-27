Скопившаяся вода могла стать причиной прорыва на руднике "Пионер"

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Скопившаяся на дне карьера вода, где расположены выработки приамурского рудника "Пионер", могла привести к ЧП. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

"По одной из версий, вода, которая скопилась на дне карьера, прорвалась в выработки рудника, которые находятся под карьером. Вместе с ней провалилась порода, отделявшая карьер от выработок рудника", – говорится в сообщении.

В оперативных службах добавили, что вода должна была вовремя откачиваться.

В настоящий момент большинство аварийно-спасательных работ на руднике "Пионер" приостановлены. Такое решение было принято из-за риска повторного прорыва породы. В частности, третья пробуренная разведочная скважина показала наличие воды в шахте.

Со слов начальника регионального главка МЧС РФ Игоря Смирнова, после бурения трех скважин специалисты везде нашли воду, ил и лед.

Происшествие на руднике случилось 18 марта, когда из-за обвала горных масс 13 человек оказались заблокированными. Региональный СК РФ возбудил по данному факту уголовное дело.

Следователи задержали управляющего директора рудника. Его подозревают в нарушении требований безопасности. 27 марта мужчине предъявили обвинение и арестовали.