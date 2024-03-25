СК задержал управляющего директора рудника "Пионер" в Приамурье

Фото: Следственное управление СК России по Амурской области

Управляющего директора рудника "Пионер", где неделю назад произошел обвал и под завалами находятся 13 человек, задержали по подозрению в нарушении требований безопасности. Об этом сообщается в телеграм-канале СУ СК РФ по Амурской области.

"По уголовному делу выполняются следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Спасательные работы продолжаются", – говорится в сообщении.

В СК добавили, что в настоящий момент о судьбе заблокированных в шахте рабочих ничего не известно.

25 марта сообщалось, что на руднике прорыв породы и льда произошел на глубине 97 метров. Это выше отметки, на которой находились горняки, рассказали в оперативных службах. До этого нахождение рабочих фиксировалось на глубине 147 метров.

Происшествие на руднике "Пионер" в Амурской области произошло еще 18 марта. Обвал заблокировал 13 человек, с которыми до сих пор не могут выйти на связь. На этом фоне СК по региону возбудил уголовное дело.

Четыре дня назад стало известно, что на руднике выявили прорыв более 190 тысяч кубических метров пород.

На территорию ЧП направили два мощных насоса для откачки грунтовых вод производительностью 150 и 900 кубических метров в час. Кроме того, из Новокузнецка доставили третий насос производительностью 750 кубометров в час. Он прибыл 23 марта.