Спасательную операцию по поиску 13 горняков на руднике "Пионер" прекратили

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

На руднике "Пионер" в Амурской области официально прекратили спасательную операцию по поиску 13 горняков, которые оказались заблокированными в шахте после обвала горных масс. Об этом заявила пресс-служба АО "Покровский рудник", передает ТАСС.

Причиной прекращения операции по поиску горняков в компании назвали риск повторного обвала горных пород в объеме более 200 тысяч кубических метров и затопления. Именно это, как утверждает пресс-служба, представляет опасность для спасателей и сотрудников рудника. При этом откачать воду, которая также мешает операции, не представляется возможным.

"Вся шахта заполнена до +85 горизонта, выше этой отметки людей нет, что было достоверно установлено в ходе спасательных работ уже в первые дни операции", – объяснил первый заместитель управляющего директора рудника Алексей Афанасьев.

Он подчеркнул, что сейчас специалисты занимаются подготовкой проекта по ликвидации угрозы, поэтому на данный момент никто не отправится в шахту. На проведение исследований, экспертиз и согласования проекта в госорганах может потребоваться время, уточнил Афанасьев.

Кроме того, первый заместитель управляющего директора рудника выразил искренние соболезнования родственникам заблокированных под землей горняков, а также пообещал оказать поддержку их близким. Так, каждому члену семьи (родители, супруга, дети) с 1 апреля предоставят единовременную выплату годового дохода горняка и будут перечислять ежемесячное пособие на детей в размере одного среднемесячного заработка до достижения ими 18-летия.

Также, по словам Афанасьева, семьям горняков направят единовременные пособия от подрядчика (работодателя), страховой компании, правительства Амурской области и все положенные выплаты от Фонда социального страхования и Социального фонда РФ. Кроме того, при необходимости он пообещал оказать помощь родственникам горняков в получении медицинских услуг и высшего образования детьми.

"Мы приложили все усилия, работали круглосуточно и с полной отдачей, на призыв о помощи откликнулись десятки предприятий со всей страны, в кратчайшие сроки предоставившие необходимое специализированное оборудование", – отметил он.

В настоящее время сотрудники рудника сотрудничают с полицией и контрольным органам в расследовании причин и обстоятельств произошедшего инцидента, заключил Афанасьев.

Ранее начальник регионального главка МЧС РФ Игорь Смирнов заявил, что после бурения трех скважин специалисты обнаружили во всех местах лишь воду или лед. Горняков нигде пока не нашли.

ЧП на руднике произошло 18 марта, когда из-за обвала горных масс 13 человек оказались заблокированными под землей.

СК РФ возбудил уголовное дело, в рамках которого был задержан управляющий директор рудника. Его подозревают в нарушении требований безопасности. 27 марта мужчине предъявили обвинение и арестовали.

