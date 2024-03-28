Вода продолжает поступать в рудник "Пионер" и карьер

Фото: МЧС России

Вода продолжает поступать на нижние горизонты рудника "Пионер" в Амурской области, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По их данным, периодически происходят обвалы бортов карьера. Инженеры приступили к бурению трех новых разведочных скважин. Всего в настоящее время ведется бурение четырех скважин.

Как заявил РИА Новости представитель экстренных служб, грунтовые воды практически полностью затопили горную выработку рудника. По его информации, поступление воды и горной породы в рудник продолжается.

Со слов начальника регионального главка МЧС РФ Игоря Смирнова, после бурения трех скважин специалисты везде нашли воду, ил и лед.

ЧП на руднике произошло 18 марта, когда из-за обвала горных масс 13 человек оказались заблокированными. Региональный СК РФ возбудил по данному факту уголовное дело.

Следователи задержали управляющего директора рудника. Его подозревают в нарушении требований безопасности. 27 марта мужчине предъявили обвинение и арестовали.