29 марта, 15:23Происшествия
Затопление на руднике "Пионер" может доходить до уровня спасательных работ
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Рудник "Пионер" в Амурской области, где заблокированы 13 горняков, с большой вероятностью, затоплен до уровня проведения спасательных работ, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Это следует из данных объективных измерений, а также данных, полученных при бурении трех разведочных скважин. Работы идут на определенном горизонте шахты, который находится выше места, где произошел прорыв грунта.
При этом отмечается, что информация СМИ о том, что выработки рудника полностью затоплены водой, не соответствует действительности. В настоящее время продолжается бурение четырех разведочных скважин.
Между тем МЧС Приамурья в своем телеграм-канале заявило, что четвертую разведывательную скважину не удалось пробурить до расчетной точки. Пятая скважина пробурена на 143 метра из 295. Шестая – на 157 из 315. Седьмая – на 48 из 255 метров.
По словам начальника регионального главка МЧС РФ Игоря Смирнова, после бурения трех скважин специалисты везде нашли воду, ил и лед.
ЧП на руднике произошло 18 марта, когда из-за обвала горных масс 13 человек оказались заблокированными. Региональный СК РФ возбудил по данному факту уголовное дело.
Следователи задержали управляющего директора рудника. Его подозревают в нарушении требований безопасности. 27 марта мужчине предъявили обвинение и арестовали.
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