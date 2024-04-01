График движения поездов на МЦД-3 изменится с 5 по 7 апреля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Расписание движения поездов на Ленинградском и Казанском направлениях МЦД-3 изменится с 5 по 7 апреля. Специалисты будут проводить работы по строительству развязки на станции Ховрино и обновлению инфраструктуры на участке между Зеленоградом – Крюково и Ленинградским вокзалом. Об этом сообщил столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

По данным департамента, 5 апреля на Ленинградском направлении с 20:00 до конца движения увеличат интервал до 20 минут, также часть электричек отменят. Поезда до Ленинградского вокзала в дальний пригород сохранят.

В другие дни, 6 и 7 апреля, с 10:00 до 12:30 изменится движение составов от Ленинградского вокзала до Зеленограда – Крюкова и обратно. Более того, в выходные электрички из области будут следовать только до Зеленограда – Крюкова с увеличенным интервалом до 50 минут, в остальное время интервалы увеличат до 20 минут, часть поездов отменят.

В департаменте граждан призвали пользоваться компенсационными маршрутами, которые будут 6 и 7 апреля работать с 10:00 до 13:00. Также проезд в экспрессах из области до Зеленограда – Крюкова в этот временной промежуток будет осуществляться по билетам обычных электропоездов.

На Казанском направлении в выходные электрички будут курсировать от и до Казанского вокзала и Электрозаводской с интервалами до 20 минут.

Ранее сообщалось, что на Московской железной дороге (МЖД) до 26 октября будут ездить дополнительные поезда в связи с началом дачного сезона. Электропоезда введут на Казанском, Киевском, Павелецком, Савеловском и Горьковском направлениях, Большом кольце МЖД, а также в Калужской и Орловской областях.