Открытое горение ликвидировано в цеху завода "Электроизолит" в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Пожарные ликвидировали открытое горение в цеху предприятия в городе Хотьково (Сергиево-Посадский городской округ. – Прим. ред.). Об этом сообщило МЧС России в своем телеграм-канале.

По информации министерства, площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Из горящего здания специалисты эвакуировали 10 человек. На данный момент на месте происшествия работают 53 специалиста и 17 единиц техники.

Сообщение о возгорании поступило около 16:00. Сергиево-Посадская городская прокуратура взяла под контроль установку всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты доследственной проверки.

Ранее в Екатеринбурге специалисты потушили возгорание, которое произошло в цеху по производству трансформаторов. Известно, что сперва площадь возгорания составляла более 4 тысяч квадратных метров, однако через некоторое время она увеличилась до 4,5 тысячи "квадратов". Кроме того, на площади 200 квадратных метров произошло обрушение крыши. При этом из цеха самостоятельно эвакуировались 15 граждан.

