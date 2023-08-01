Поезд сошел с рельсов после столкновения с грузовиком под Самарой

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Поезд столкнулся с грузовиком в Большечерниговском районе Самарской области, после чего сошел с рельсов. В результате происшествия один человек скончался, сообщается в телеграм-канале регионального управления МЧС.

В аварию попали девять человек. Погиб водитель грузового автомобиля.

Пожарно-спасательные подразделения оперативно обесточили локомотив и ликвидировали разлив горючего, предотвратив возгорание. К работам привлекались 32 человека личного состава и восемь единиц техники.

К месту происшествия направили восстановительный поезд с железнодорожной станции Бузулук Оренбургской области.

Ранее сообщалось, что шесть грузовых вагонов сошли с рельсов в Тюменской области. Инцидент произошел 31 июля около 22:50 на железнодорожных путях, принадлежащих одному из коммерческих предприятий Тюменского района.

В результате ЧП механические повреждения получили четыре вагона и железнодорожные пути. Разлива вредных веществ нет. Никто из людей не пострадал.