Фото: телеграм-канал "Центральное МСУТ СКР"

Шесть грузовых вагонов сошли с рельсов в Тюменской области, сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

Инцидент произошел 31 июля около 22:50 на железнодорожных путях, принадлежащих одному из коммерческих предприятий Тюменского района.

Вагоны сошли при выполнении маневровых работ на путях необщего пользования вблизи железнодорожной станции Винзили. В результате ЧП механические повреждения получили четыре вагона и железнодорожные пути. Разлива вредных веществ нет. Никто из людей не пострадал.

Прокуратура в связи с этим проводит проверку обеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере два человека погибли и более 30 пострадали в результате схода с рельсов поезда в Тунисе в ночь на 21 июня. ЧП произошло в провинции Сус, машинист и один из пассажиров погибли на месте.

До этого пассажирский поезд, следовавший из индийской Калькутты в Ченнаи, столкнулся с грузовым составом недалеко от города Баласор. После столкновения часть вагонов рухнула на соседние пути, и в них врезался другой скорый поезд. Погибли 288 человек, ранены более 900.