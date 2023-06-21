Более 30 человек пострадали в результате крушения поезда в Тунисе

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По меньшей мере 2 человека погибли и более 30 пострадали в результате схода с рельсов поезда в Тунисе в ночь на 21 июня. Об этом сообщает Tunis Afrique Presse со ссылкой на директора по связям с общественностью Национальной железнодорожной компании Туниса (SNCFT).

Отмечается, что ЧП произошло в провинции Сус, машинист и один из пассажиров погибли на месте.

Не менее 34 пострадали и были госпитализированы, все они находятся в стабильном состоянии, отметил директор SNCFT.

По его словам, поезд следовал из столицы Туниса к городу Габес на побережье Средиземного моря, он сошел с рельсов недалеко от станции, находящейся рядом с Сус.

Глава министерства транспорта Туниса Раби Маджиди поручил начать расследование обстоятельств произошедшего. Как отмечает радио Mosaique FM, он прибыл на место аварии вместе с главой SNCFT и группой технических экспертов.

В начале июня пассажирский поезд, следовавший из индийской Калькутты в Ченнаи, столкнулся с грузовым составом недалеко от города Баласор.

После столкновения часть вагонов рухнула на соседние пути, и в них врезался другой скорый поезд. Погибли 288 человек, ранены более 900.

Владимир Путин направил президенту Индии Драупади Мурму и премьер-министру Нарендре Моди соболезнования в связи с ЧП. Он заявил, что РФ разделяет скорбь тех, кто потерял близких, и надеется на скорейшее выздоровление пострадавших.



Появилось видео из Брянской области, где сошли с рельсов локомотив и 20 грузовых вагонов