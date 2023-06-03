Число погибших при столкновении поездов в Индии достигло 288 – СМИ

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Число погибших при столкновении поездов в индийском штате Одиша возросло до 288. Об этом со ссылкой на начальника пожарной службы штата Судханшу Саранги сообщает агентство France Presse.

"Число жертв крушения поезда в Индии возросло до 288", – указано в сообщении.

Столкновение поездов произошло в пятницу 2 июня около 16:50 по московскому времени неподалеку от города Баласор в Индии.

Операцию по спасению пассажиров возглавил начальник пожарной службы штата Судханшу Саранги. По его мнению, количество жертв происшествия может еще увеличиться.

На месте происшествия работают более 240 сотрудников экстренных служб, и 60 машин скорой помощи. Сообщается, что для продолжения спасательной операции были вызваны дополнительно более двухсот карет скорой помощи, а также более сотни врачей, в дополнение к тем, кто уже находится на месте.

По мнению спасателей, часть пассажиров все еще может находиться под сошедшими с рельсов вагонами поезда, спасательная операция продолжается.

В пятницу, 2 июня, пассажирский поезд, следовавший из Калькутты в Ченнаи, столкнулся с грузовым составом недалеко от города Баласор. После столкновения часть вагонов рухнула на соседние пути, и в них врезался другой скорый поезд.