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12 июля, 13:15

Происшествия

Новости регионов: два трамвая столкнулись в Челябинской области

Новости регионов: два трамвая столкнулись в Челябинской области

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Три автомобиля столкнулись на Кутузовском проспекте

Два трамвая столкнулись в Златоусте Челябинской области. В результате ДТП погибла женщина, которая переходила пути. Также пострадали водитель и семь пассажиров. Об этом сообщают в ГИБДД. По данным властей, авария произошла при буксировке неисправного вагона. Один из составов врезался в заднюю часть впереди идущего. Прокуратура начала проверку.

Тем временем 12 июля в России начали замедлять YouTube. Скорость загрузки видео и качество воспроизведения могут значительно ухудшиться. Об этом предупреждает "Ростелеком". Сбои связаны с техническими проблемами в работе оборудования, принадлежащего компании Google. Инфраструктура давно не обновлялась и перестает справляться с нагрузкой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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происшествиярегионытехнологиивидеоАлина Гилева
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