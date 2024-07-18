Мебельный цех загорелся в Ростове-на-Дону

Мебельный цех горит в Ростове-на-Дону на площади 200 квадратных метров. Три человека получили ожоги при пожаре. Здание практически уничтожено, крыша рухнула, в небо поднимается густой черный дым.

Ливень затопил улицы в Екатеринбурге. После нескольких раскатов грома на город обрушился дождь с сильным ветром. Затопило дороги и первые этажи зданий, в некоторых домах отключилось электричество. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

