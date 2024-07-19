Лесной пожар в Туапсинском районе Кубани локализован на площади 4 га

Фото: ТАСС/Роман Соколов

Пожарные локализовали возгорание в Туапсинском лесничестве Георгиевского участкового лесничества на площади четыре гектара, сообщается в телеграм-канале министерства природных ресурсов Краснодарского края.

Остановить распространение огня удалось в 07:00. На борьбу с пожаром задействовали 51 человека и 15 единиц техники.

О возгорании в Туапсинском районе Кубани стало известно накануне. Сперва речь шла о пожаре на площади в 1,5 гектара, позже площадь пожара выросла до 3,2 гектара. По данным оперштаба региона, от места пожара до ближайшего населенного пункта около 1,5 километра, угрозы инфраструктуре поселка нет.

До этого лес и трава загорелись под Новороссийском на 3 гектарах. Спустя короткий промежуток времени огонь перекинулся на территорию базы отдыха "Голубая волна". В связи с возгоранием оттуда были эвакуированы 500 человек.

Спустя некоторое время в связи с ландшафтными пожарами на территории Новороссийска был введен режим чрезвычайной ситуации.

Лесной пожар перешел в категорию "крупный" после того, как возгорание распространилось на площадь 26 гектаров. Затем возгорание в районе хутора Дюрсо распространилось на 51 гектар.

Огонь удалось локализовать днем 15 июля. В результате пожаров пострадали два человека. Они обратились в городскую больницу, но от госпитализации отказались. 16 июля лесной пожар в заказнике под Новороссийском полностью потушили.