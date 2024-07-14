Площадь пожара под Новороссийском выросла до 51 гектара

Фото: телеграм-канал "ЧП Новороссийск"

Площадь пожара в районе хутора Дюрсо под Новороссийском расширилась до 51 гектара, сообщается в телеграм-канале Минприроды Краснодарского края.

Число участвующих в тушении пожарных превысило 250 человек, уточнили в свою очередь в пресс-службе управления МЧС России по региону.

Кроме того, на месте работают 76 единиц техники. К настояшему времени вертолеты сбросили на площадь возгорания 75 тонн воды.

Изначально лес и трава под Новороссийском загорелись на трех гектарах. Однако спустя короткий промежуток времени огонь перекинулся на территорию базы отдыха "Голубая волна". В связи с возгоранием оттуда были эвакуированы 500 человек.

Пожар на территории базы отдыха был оперативно ликвидирован, однако огонь в лесу специалистам потушить так и не удалось.

Спустя некоторое время в связи с ландшафтными пожарами на территории Новороссийска был введен режим чрезвычайной ситуации.

Лесной пожар перешел в категорию "крупный" после того, как огонь распространился на площадь 26 гектаров.

Накануне пожар площадью в один гектар вспыхнул в лесу Туапсинского района Краснодарского края. О возгорании стало известно ранним утром. К его ликвидации были привлечены 12 человек и 5 единиц техники.