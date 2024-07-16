Движение транспорта в районе "Лужников" закроют 20 июля

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16 июля, 15:30

Происшествия

Новости регионов: спасатели просушили более 200 домов в Приморье после паводка

Новости регионов: спасатели просушили более 200 домов в Приморье после паводка

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Приморье полностью освободилось от паводка, сообщило МЧС. Вода ушла с затопленных дорог, домов и участков. Спасатели просушили более 200 домов, откачали свыше двух миллионов кубометров воды, доставили 17 тонн продуктов в отрезанные от сообщения поселения. Лодочными переправами из подтопленных районов перевезли более четырех тысяч человек.

В Краснодаре пес принял участие в забеге на местном стадионе. После старта собака выскочила к спортсменам и пошла на обгон, но не смогла догнать участников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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происшествиярегионывидеоРоман Карлов
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