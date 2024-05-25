Новости регионов: ветер сорвал крышу школы в Краснодаре

Десять детей госпитализированы в Краснодаре, после того как сильный ветер сорвал кровлю со школы. Школьники получили осколочные травмы различной степени тяжести. Возбуждено уголовное дело по факту травмирования детей, сообщил краевой СК. Как уточнил мэр города Евгений Наумов, инцидент произошел до начала торжественной линейки.

Мощный ливень обрушился на Сулейман-Стальский район Дагестана. В некоторых местах вода достигла первых этажей домов. Жители подсчитывают ущерб, а власти планируют отправить спецмашину, чтобы выровнять размытый участок.

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