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12 июля, 21:30

Происшествия

"Безопасный город": в Москве за последнюю неделю из окон домов выпали около 2 детей

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Только с начала этой недели около 2 детей выпали из окон. Оба малыша скончались. За прошлый год, по данным Следственного комитета, произошло более ста таких случаев. Все инциденты закончились летальным исходом.

Открытые в жару окна – это прямая угроза. Дети тянутся к открытым окнам и совершенно не задумываются о том, насколько это опасно, поэтому об этом должны позаботиться взрослые. Как сделать максимально безопасными окна в домах и избежать трагедии? Об этом – в программе "Безопасный город".

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