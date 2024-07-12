"Безопасный город": в Москве за последнюю неделю из окон домов выпали около 2 детей

Только с начала этой недели около 2 детей выпали из окон. Оба малыша скончались. За прошлый год, по данным Следственного комитета, произошло более ста таких случаев. Все инциденты закончились летальным исходом.

Открытые в жару окна – это прямая угроза. Дети тянутся к открытым окнам и совершенно не задумываются о том, насколько это опасно, поэтому об этом должны позаботиться взрослые. Как сделать максимально безопасными окна в домах и избежать трагедии? Об этом – в программе "Безопасный город".

