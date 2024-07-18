Несколько московских улиц станут пешеходными 20 и 21 июля

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18 июля, 19:30

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Новости регионов: буря с градом накрыла Екатеринбург

Новости регионов: буря с градом накрыла Екатеринбург

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Екатеринбург накрыла буря с градом. После раскатов грома на город обрушились сильные ливни и штормовой ветер. По прогнозам дожди в городе будут до 19 июля.

Два спасателя в Твери пострадали, помогая людям в машине, которая застряла в яме с горячей водой. Когда сотрудники МЧС подошли к автомобилю, грунт обвалился еще больше. Один из спасателей упал в кипяток, его напарник тоже получил ожоги.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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