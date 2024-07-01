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Новости

01 июля, 15:30

Происшествия

Новости регионов: автосервис загорелся в Подмосковье

Новости регионов: автосервис загорелся в Подмосковье

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Под Можайском произошел крупный пожар в местном грузовом автосервисе. Огонь охватил свыше 1 тысячи квадратных метров. На месте ЧП находятся 18 спасателей и 6 единиц техники. Сведения о пострадавших уточняются.

Тем временем в Барнауле водитель припарковал свой внедорожник, после чего прямо под ним забил фонтан, образовавшийся из-за прорыва магистрального водопровода. В итоге машина провалилась в образовавшуюся яму.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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