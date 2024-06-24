Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 июня, 11:15

Новости

Новости регионов: яма глубиной не менее метра образовалась на автодороге в Приморье

Новости регионов: яма глубиной не менее метра образовалась на автодороге в Приморье

Около 20 пострадавших от атаки ВСУ могут направить на лечение в Москву из Севастополя

Правоохранители ликвидировали устроивших теракты в Дагестане боевиков

Новости регионов: движение по трассам Приморья ограничили из-за подтоплений

Пострадавших во время теракта в Севастополе могут перевезти в Москву

Режим КТО введен в Дагестане после вооруженных нападений

Круглосуточная горячая линия запущена в Севастополе после удара ВСУ

Тополиный пух заполнил улицы Тюмени

Смерч снес крыши зданий в Башкирии

План "Перехват" объявлен в Дербенте и Махачкале после нападений

В Приморье местные жители заметили на одной из автомобильных дорог большую яму. Ее глубина составила не менее метра. Один из жителей региона показал на видео, насколько опасна яма для автомобилей, опустив в нее длинную палку. Она провалилась почти полностью.

Пилотажная группа "Русские Витязи" показала сверхманевренные возможности новейших истребителей СУ-35С. Выступление прошло в ходе 12-го ежегодного военно-морского салона "Флот-2024", который проводился в Кронштадте.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
регионыдорогитранспортвидеоИван Евдокимов
Фестиваль "Солома"
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика