Новости регионов: яма глубиной не менее метра образовалась на автодороге в Приморье

В Приморье местные жители заметили на одной из автомобильных дорог большую яму. Ее глубина составила не менее метра. Один из жителей региона показал на видео, насколько опасна яма для автомобилей, опустив в нее длинную палку. Она провалилась почти полностью.

Пилотажная группа "Русские Витязи" показала сверхманевренные возможности новейших истребителей СУ-35С. Выступление прошло в ходе 12-го ежегодного военно-морского салона "Флот-2024", который проводился в Кронштадте.

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