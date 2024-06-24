Московские медики прибыли в Севастополь по поручению Путина

Фото: телеграм-канал "РаZVожаев"

В Севастополь по поручению Владимира Путина прибыли специалисты Федерального центра медицины катастроф, врачи учреждений, подведомственных Минздраву РФ и департаменту здравоохранения Москвы, а также психологи МЧС. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

"Сейчас 35 специалистов мы развозим по нашим больницам, к утру они оценят состояние пострадавших и оценят необходимость и возможность транспортабельности пациентов", – добавил он.

Украинские войска обстреляли Севастополь 23 июня. По предварительной информации СМИ, ракеты по городу запускались из района Николаева.

В результате произошедшего погибли четыре человека, еще 151 мирный житель пострадал, 82 человека госпитализированы.

Владимир Путин во время телефонного разговора с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым выразил соболезнования погибшим и пострадавшим. Соболезнования принес и Сергей Собянин.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". 24 июня объявлен в Севастополе и Крыму днем траура.