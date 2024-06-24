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Московские медики прибыли в Севастополь по поручению Путина
Фото: телеграм-канал "РаZVожаев"
В Севастополь по поручению Владимира Путина прибыли специалисты Федерального центра медицины катастроф, врачи учреждений, подведомственных Минздраву РФ и департаменту здравоохранения Москвы, а также психологи МЧС. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.
"Сейчас 35 специалистов мы развозим по нашим больницам, к утру они оценят состояние пострадавших и оценят необходимость и возможность транспортабельности пациентов", – добавил он.
Украинские войска обстреляли Севастополь 23 июня. По предварительной информации СМИ, ракеты по городу запускались из района Николаева.
В результате произошедшего погибли четыре человека, еще 151 мирный житель пострадал, 82 человека госпитализированы.
Владимир Путин во время телефонного разговора с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым выразил соболезнования погибшим и пострадавшим. Соболезнования принес и Сергей Собянин.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". 24 июня объявлен в Севастополе и Крыму днем траура.
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