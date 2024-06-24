Пентагон не смог прокомментировать обстрел ВСУ Севастополя ракетами ATACMS

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Пентагон находится в курсе сообщений об обстреле ВСУ Севастополя при помощи американских ракет ATACMS, однако не может ничего сказать по этому поводу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

ВСУ обстреляли Севастополь днем 23 июня. По данным СМИ, предварительно, ракеты по городу запускались украинской армией из района Николаева.

В результате произошедшего погибли четыре человека, еще 151 мирный житель пострадал, 82 человека госпитализированы.

Владимир Путин во время телефонного разговора с губернатором города Михаилом Развожаевым выразил соболезнования погибшим и пострадавшим. Также свои соболезнования принес и Сергей Собянин. Он отметил, что Москва скорбит вместе с городом.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Понедельник, 24 июня, объявлен в Севастополе и Крыму днем траура.