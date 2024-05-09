Пилотажные группы выполнили "Кубинский бриллиант" над Красной площадью

9 мая над Красной площадью пронеслись "Русские витязи" и "Стрижи". Пилотажные группы продемонстрировали свое мастерство на параде в честь дня Победы, выполнив "Кубинский бриллиант".

"Кубинский бриллиант" – это фигура высшего пилотажа в виде ромба, составленного из боевых самолетов СУ-30 СМ и МиГ-29. Ни одна пилотажная группа в мире не летает таким строем одновременно на легких и тяжелых истребителях. Особенность маневра заключается в том, что самолеты на высокой скорости держатся на минимальном друг от друга расстоянии.

Демонстрационные полеты выполняются на высоте от 180 до 500 метров на скорости до 550 километров в час. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.