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09 мая, 22:30

Транспорт

Пилотажные группы выполнили "Кубинский бриллиант" над Красной площадью

Пилотажные группы выполнили "Кубинский бриллиант" над Красной площадью

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9 мая над Красной площадью пронеслись "Русские витязи" и "Стрижи". Пилотажные группы продемонстрировали свое мастерство на параде в честь дня Победы, выполнив "Кубинский бриллиант".

"Кубинский бриллиант" – это фигура высшего пилотажа в виде ромба, составленного из боевых самолетов СУ-30 СМ и МиГ-29. Ни одна пилотажная группа в мире не летает таким строем одновременно на легких и тяжелых истребителях. Особенность маневра заключается в том, что самолеты на высокой скорости держатся на минимальном друг от друга расстоянии.

Демонстрационные полеты выполняются на высоте от 180 до 500 метров на скорости до 550 километров в час. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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