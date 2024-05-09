Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Основные ограничения движения сняли после завершения парада Победы в Москве, сообщает столичный Дептранс.

В ведомстве подчеркнули, что временные перекрытия сохраняются на улице Ильинка.

С 05:00 движение было ограничено на участках Волгоградского проспекта и Садового кольца. На некоторых центральных улицах и набережных транспортные средства не могли проехать с 05:30 до окончания мероприятия.

Также с 10:00 до окончания мероприятия повторно перекрыли движение на Волгоградском проспекте и части Садового кольца.

Кроме того, несколько станций столичного метро 9 мая работают только на вход и пересадку пассажиров. Так, станции "Площадь Революции", "Охотный Ряд", "Театральная", "Александровский сад", "Боровицкая" и "Арбатская" Арбатско-Покровской линии метро будут работать на вход и пересадку, а станция "Библиотека имени Ленина" – только на пересадку.