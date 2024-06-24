Развожаев: решается вопрос о транспортировке в Москву до 20 пострадавших от атаки ВСУ

Фото: телеграм-канал "РаZVожаев"

15–20 пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь могут транспортировать на лечение в Москву. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Глава города рассказал, что ночью по поручению Владимира Путина в Севастополь прибыла сводная бригада специалистов Федерального центра медицины катастроф, врачи учреждений, подведомственных Минздраву РФ, департаменту здравоохранения Москвы, и психологи МЧС.

"35 специалистов работали всю ночь и продолжают работать. Они осмотрели всех пострадавших, и сейчас на консилиуме будет приниматься решение о транспортировке пациентов в московские медучреждения", – сообщил Развожаев, добавив, что пострадавшим окажут всю необходимую помощь.

Губернатор добавил, что с заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасией Раковой обсуждался вопрос о сопровождении пострадавших детей родителями. Они поедут на лечение в столицу вместе.

Днем 23 июня ВСУ атаковали Севастополь пятью американскими ракетами ATACMS. Четыре из них были сбиты ПВО, пятая после ликвидации отклонилась от траектории полета и взорвалась над территорией города.

В результате произошедшего погибли четыре человека, еще 151 мирный житель пострадал, 82 человека госпитализированы.

Соболезнования семьям погибших выразил Сергей Собянин. Он сообщил, что Москва готова оказать помощь пострадавшим при атаке и разместить их в своих медучреждениях.

В Минобороны РФ ответственность за произошедшее возложили на США. В ведомстве заявили, что полеты ATACMS рассчитываются американскими специалистами.

