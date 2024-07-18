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18 июля, 11:49

Происшествия

Площадь пожара в Коктебеле увеличилась до 44 гектаров

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Площадь природного пожара на территории Коктебеля в Крыму увеличилась до 44 гектаров, из которых 42 – это территория Карадагского заповедника, сообщила директора заповедника по общим вопросам Юлия Хижняк.

"Еще порядка 2 гектаров – территория за заповедником", – цитирует ее ТАСС.

Огонь в основном затронул травянистый покров, уточнила Хижняк. Сейчас сотрудники заповедника подсчитывают ущерб.

О возгорании в Коктебеле стало известно днем 15 июля. Там загорелась сухая трава. Сперва площадь пожара составляла 20 гектаров, затем огонь перекинулся на государственный Карадагский природный заповедник.

Тушение осложнялось жарой и порывистым ветром. В МЧС отмечали, что на месте ЧП работают 278 спасателей и 28 единиц техники.

Утром 16 июля природный пожар в Коктебеле удалось локализовать на площади в 40 гектаров. Спасатели продолжают работы по полной ликвидации огня. Вертолет Ми-8 сбросил 60 тонн воды. Также к ликвидации пожара приступил второй борт Ми-8.

Правоохранительные органы определили виновного в пожаре. К возгоранию привели действия 50-летнего мужчины, который выполнял строительные работы в одном из домов. Он осуществлял резку металла болгаркой, и от искр воспламенилась сухая трава. Местный житель пытался потушить огонь, но не удалось. Следователи завели уголовное дело по статье "Уничтожение или повреждение лесных насаждений".

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