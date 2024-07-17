Пожар в здании на Пресненском Валу в Москве локализован

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Сотрудники ГУ МЧС РФ по Москве локализовали крупный пожар в здании Центра цифровизации образования на Пресненском Валу на 700 квадратных метрах. Пострадавших в результате ЧП нет, сообщается в телеграм-канале ведомства.

Пожар в здании на Пресненском Валу произошел 17 июля. Изначально на месте ЧП был виден только черный дым, но позже площадь пожара выросла до 700 "квадратов". Для ликвидации всех очагов огня сотрудникам МЧС пришлось вскрыть кровлю здания.

В настоящее время на месте произошедшего работают свыше 130 специалистов, 38 единиц техники и вертолет. В ведомстве подчеркнули, что из горящего здания смогли самостоятельно эвакуироваться порядка 100 человек.

Сейчас проезд в районе ЧП для транспорта не доступен. Автомобилистам рекомендовано выбирать пути объезда. Также по требованию МЧС на время закрывался южный вестибюль станции "Улица 1905 года".

