Пожарные начали вскрывать кровлю для ликвидации огня в здании на Пресненском Валу

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожарные начали вскрывать кровлю для ликвидации всех очагов возгорания в здании на Пресненском Валу, передает столичное управление МЧС в своем телеграм-канале.

"Воздушная разведка ведется с помощью беспилотников", – отметили в ведомстве.

Cейчас на месте ЧП работают свыше 130 специалистов, 38 единиц техники и вертолет. В ведомстве подчеркнули, что из горящего здания смогли самостоятельно эвакуироваться около 100 человек.

Пожар в здании Центра цифровизации образования на Пресненском Валу произошел 17 июля. По данным МЧС, площадь пожара составляет 700 квадратных метров. Предварительно, никто в результате инцидента не пострадал.

В настоящее время проезд в районе ЧП для транспорта не доступен. Автомобилистам рекомендовано выбирать пути объезда.