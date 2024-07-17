Кровля жилого дома загорелась в Ставрополе на 300 "квадратах"

Фото: телеграм-канал "МЧС Ставропольского края"

Кровля жилого многоквартирного дома загорелась на улице Серова в Ставрополе. Площадь возгорания составляет 300 квадратных метров. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС России по региону.

На месте уже находятся пожарные, которые приступили к тушению огня. Сотрудники МЧС также эвакуировали из здания 12 жильцов, никто не пострадал.

Всего к ликвидации возгорания привлечены 42 человека и 13 единиц техники.

Строительные материалы загорелись ранее на территории парка Галицкого рядом со стадионом "Краснодар". Огнеборцам удалось оперативно локализовать возгорание на площади 30 квадратных метров.

Спустя некоторое время пожар в Краснодаре полностью потушили. По данным некоторых СМИ, загорелась теплоизоляция внутри корпуса, где хранятся бензиновые газонокосилки и инвентарь сотрудников.