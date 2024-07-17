Пожар ликвидирован в Центре цифровизации образования в Москве

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Возгорание в Центре цифровизации образования на Пресненском Валу в Москве полностью потушено на площади 700 квадратных метров, сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС РФ по Москве.

В оперативных службах ТАСС сообщили, что сейчас проводится разборка конструкций здания и проливка.

Пожар в здании на Пресненском Валу произошел 17 июля. Изначально на месте ЧП появился черный дым. Позже площадь пожара выросла до 700 квадратных метров. Для ликвидации всех очагов возгорания в здании пожарные вскрывали кровлю. На месте ЧП работали свыше 130 специалистов, 38 единиц техники и вертолет.

В МЧС сообщали, что из горящего здания смогли самостоятельно эвакуироваться порядка 100 человек.

Пока проезд в районе ЧП для транспорта не доступен. Водителям рекомендовано выбирать пути объезда.