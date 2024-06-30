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Новости

30 июня, 22:15

Происшествия

Новости регионов: в Кемеровской области поднялась угольная буря

Новости регионов: в Кемеровской области поднялась угольная буря

Новости регионов: пожарный поезд прибыл в Братск для тушения склада пиломатериалов

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В Кемеровской области из-за сильного ветра поднялась настоящая угольная буря. Особенно пострадал город Киселевск – он окружен угольными отвалами. Небо там заволокло черным облаком, при этом видимость оказалась практически нулевая.

В Барнауле на гребном канале перевернулась лодка со спортсменами. Там проходил фестиваль "Алтайская регата". Лодка перевернулась во время заезда на 2000 метров – к людям сразу поспешили спасатели и вытащили их на берег.

В Челябинской области туристов эвакуируют из-за подтопления. Река Юрюзань вышла из берегов из-за сильных дождей – уровень воды растет уже вторые сутки. Среди путешественников в основном оказались женщины с детьми, их забрали спасатели.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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