Новости регионов: в Кемеровской области поднялась угольная буря

В Кемеровской области из-за сильного ветра поднялась настоящая угольная буря. Особенно пострадал город Киселевск – он окружен угольными отвалами. Небо там заволокло черным облаком, при этом видимость оказалась практически нулевая.

В Барнауле на гребном канале перевернулась лодка со спортсменами. Там проходил фестиваль "Алтайская регата". Лодка перевернулась во время заезда на 2000 метров – к людям сразу поспешили спасатели и вытащили их на берег.

В Челябинской области туристов эвакуируют из-за подтопления. Река Юрюзань вышла из берегов из-за сильных дождей – уровень воды растет уже вторые сутки. Среди путешественников в основном оказались женщины с детьми, их забрали спасатели.

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