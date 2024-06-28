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Новости

28 июня, 14:45

Происшествия

Новости регионов: турист попал в реанимацию после купания в Зеленоградске

Новости регионов: турист попал в реанимацию после купания в Зеленоградске

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В Зеленоградске турист попал в реанимацию после купания. По словам очевидцев, 63-летний мужчина пошел плавать в нетрезвом состоянии, а потом начал тонуть. Туриста вытащили из воды, а затем вызвали врачей. Его состояние оценивается как тяжелое.

В Краснодаре столкнулись маршрутка и две легковушки. Предварительно, семь человек пострадали, включая троих детей. По данным МВД, водитель одной из машин перестраивался из крайней правой полосы в левую и врезался в маршрутный автобус. От удара иномарка выехала на встречную полосу и уже там врезалась в еще один автомобиль. Пассажиры автобуса не пострадали.

Мужа Елены Блиновской – Алексея Блиновского – объявили в розыск. Причиной стала неявка к следователю по делу о неуплате налогов. Об этом сообщили в правоохранительных органах. Супругов обвиняют в том, что они не доплатили в казну больше 900 миллионов рублей и незаконно легализовали больше 700 миллионов рублей. Сам Блиновский, по последней информации, находится в зоне СВО.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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